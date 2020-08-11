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'da bir terörist teslim oldu

'da, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu / terör örgütünün 'Suriye yapılanması' olan /YPG adına, Ayn el-Arab bölgesinde silahlı olarak faaliyet yürüten B.K. isimli terörist teslim oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 09:45 Son Güncelleme: 11.8.2020 09:46 ABONE OL
Van'da bir terörist teslim oldu

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten mensuplarına yönelik geri getirme ve ikna çalışmaları sürdürülüyor. Bu çalışmalar kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün 'Suriye yapılanması' içinde olan PYD/YPG adına, Ayn el-Arab bölgesinde silahlı olarak faaliyet yürüten B.K. isimli terörist ile irtibat kurularak teslim olması sağlandı. İkna edilen terörist, Şırnak'ın Cizre ilçesinde teslim olurken, Van'a getirildi. Van'da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Van'da bir terörist teslim oldu
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