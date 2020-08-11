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Yunanistan 'nin diyalog çağrılarına kulak tıkadı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 'deki meşru çalışmalarının "Yunan kıta sahanlığının ihlali" olduğunu iddia ederek, 'ye bölgeden ayrılma çağrısı yaptı.

AA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 20:30 ABONE OL
Yunanistan Türkiye'nin diyalog çağrılarına kulak tıkadı

'nin diyalog ve müzakere çağrılarına kayıtsız kalan Dendias, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Başbakanlıktaki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin 21'inci asrın çağdaş anlayışına yüz çevirdiğini" ileri sürdü.

Yunanistan Türkiye'nin diyalog çağrılarına kulak tıkadı

Nikos Dendias, 'nin 19'uncu asırda yaşadığını ve buna göre hareket ederek emrivakiler yapmaya çalıştığını öne sürerek, Türkiye'yi "samimiyetsiz davranmakla" suçladı.

Yunanistan Türkiye'nin diyalog çağrılarına kulak tıkadı

"'nin meydan okumalarına kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği" tehdidinde de bulunan Dendias, "Türkiye'yi Yunan kıta salanlığından derhal çekilmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Yunanistan Türkiye'nin diyalog çağrılarına kulak tıkadı

ATİNA'DA ORUÇ REİS TELAŞI SÜRÜYOR

Yunan devlet medyası, Oruç Reis ve refakatindeki Türk donanmasına ait unsurların mevcut pozisyonlarını koruduğunu, bölgedeki Yunan filosunun durumu izlemeye devam ettiğini açıklamıştı.

Yunanistan Türkiye'nin diyalog çağrılarına kulak tıkadı

Başbakan Miçotakis ve Dendias sabah saatlerinde Başbakanlıkta bir araya gelmişti.

'deki gelişmelerin masaya yatırıldığı toplantı sonrası yapılan açıklamada, "'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri" hakkında Avrupa Birliği Dış İlişkileri Konseyine acil toplantı çağrısı yapılmıştı.

Yunanistan Türkiye'nin diyalog çağrılarına kulak tıkadı

Bakan Dendias, ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ile de bir araya gelerek, 'deki gelişmeler hakkında ABD'li büyükelçiyi bilgilendirmişti.

Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ise Başbakanlıkta Miçotakis'e Oruç Reis'in faaliyetlerine ilişkin bilgi vermişti.

Yunanistan Türkiye'nin diyalog çağrılarına kulak tıkadı

TÜRKİYE'DEN BÖLGESEL VE KAPSAMLI ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Ankara, 'deki meşru çıkarlarını diplomatik ve askeri faaliyetlerle savunmaya devam ederken, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası topluma müzakerelere dayalı kapsamlı iş birliği çağrısı yapıyor.

Yunanistan Türkiye'nin diyalog çağrılarına kulak tıkadı

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, 'nin anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ve hakkaniyet temelinde çözümüne hazır olduğunu, kimsenin toprağında, denizinde ve meşru çıkarlarında gözü olmadığını yinelemişti.

Yunanistan Türkiye'nin diyalog çağrılarına kulak tıkadı

Erdoğan, "Gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim, herkes için kabul edilebilir, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Ülkemizin bu çağrısına kulaklarını kapatanlar güçlerinin yetmeyeceği, boylarını aşan birtakım girişimlerle kendi geleceklerini kendi elleriyle karartıyor." ifadesini kullanmıştı.

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Yunanistan Türkiye'nin diyalog çağrılarına kulak tıkadı
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