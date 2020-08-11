Yunanistan’da panik hakim

Türkiye'ninyeni bir Navtex ilan etmesi Yunan ordusunu panikletti. Alarma geçen Yunanistan, Ulusal Güvenlik Konseyi Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında acil toplantı gerçekleştireceğini duyurdu. Miçotakis'in Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefonda görüştü. Yunan basını "Yunan Silahlı Kuvvetleri alarmda" diyerek Oruç Reis ve beraberindeki gemileri Yunan donanmasının izlediğini ve askerlerin izinlerinin iptal edildiğini kaydetti. Twitter'da da Türkiye, Erdoğan ve Oruç Reis başlıkları Yunanlıları'ın gündemde ilk sıradaydı.. Avrupa ve ABD'den yardım isteyen Yunanlılar korkularını paylaştı Rum basını ise Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi artırabileceğini belirtti. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise "Acilen ihtiyaç duyulan şey, Yunanistan ve Türkiye'nin birbirleriyle doğrudan görüşmeler yapmaları" dedi.