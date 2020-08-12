Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 225 adet tarihi eseri satmaya çalışırken yakalandılar

225 adet tarihi eseri satmaya çalışırken yakalandılar

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 225 adet ele geçirilirken, tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli şahıs yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 12:29 Son Güncelleme: 12.8.2020 12:30 ABONE OL
225 adet tarihi eseri satmaya çalışırken yakalandılar
Bir ihbarı değerlendiren Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 kişinin tarihi eser satacağı bilgisine ulaştı. Ekiplerin yaptığı operasyonda şüpheli şahıslar, tarihi eserleri 150 bin dolara satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 24 adet çeşitli şekillerde obje olmak üzere toplamda 225 adet tarihi eser ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından İslahiye Adliyesine sevk edildi. Ele geçirilen tarihi eserler, muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
225 adet tarihi eseri satmaya çalışırken yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA