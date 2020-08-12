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Annesi ve kardeşini öldüren tutuklandı

Adana'da, annesini ve erkek kardeşini tabancayla öldüren Tolga P. tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 19:15 ABONE OL
Annesi ve kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı tutuklandı

Dün gece ailesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan evinde, avukat erkek kardeşi Altuğ P. ile annesi İkbal P'yi tabancayla öldüren Tolga P'nin sevk edildiği adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan Tolga P. tutuklandı.

Adana'da, Hatay Vali Yardımcısı Tolga P, ailesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki evinde, dün kardeşi Altuğ ve annesi İkbal P'yi tabancayla ateşe ederek öldürmüş, Tolga P. gözaltına alınmıştı.

Olayın meydana geldiği merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki ev ise mühürlenmişti.

Annesi ve erkek kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı gözaltına alındı

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Annesi ve kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı tutuklandı
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