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, eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Dostum'la görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Abdul Raşid Dostum ile görüştü.

AA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 18:33 Son Güncelleme: 12.8.2020 18:35 ABONE OL
Bakan Akar, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Dostum'la görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Abdul Raşid Dostum ile görüştü.

Akar, Dostum'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

Dostum'un Bakanlık Şeref Defteri'ni imzalanmasının ardından Akar ve konuğu bir süre baş başa görüştü.

Akar tarafından Türkiye ve Afganistan'ın iki dost devlet olduğu, Afgan halkının da kardeş olduğu vurgulandı.

Bakan Akar ayrıca Türkiye'nin her zaman Afganistan'ın yanında olduğu hatırlattı.

Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında da bilgi alışverişinde bulunuldu.

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Bakan Akar, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Dostum'la görüştü
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