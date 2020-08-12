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'ın sözlerine sosyal medyada dev destek! #TamBağımsızEkonomi

'ın katıldığı canlı yayında söylediği "Ekonomide milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar Bakan Albayrak'ın açıklamalarına destek vererek #TamBağımsızEkonomi hastagini gündeme taşıdı ve 1. sıraya yükseltti.

Giriş Tarihi: 13.8.2020 01:03 Son Güncelleme: 13.8.2020 01:08 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sözlerine sosyal medyada dev destek! #TamBağımsızEkonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu akşam canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinin dünya ekonomisine etkisinden Türkiye ekonomisin geleceğine, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları krizinden Ayasofya'nın açılışına kadar gündemle ilgili tüm sorulara tüm yönleriyle cevap veren Bakan Albayrak'ın çarpıcı açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının "TamBağımsızEkonomi" etiketi üzerinden yaptığı onbinlerce paylaşım kısa sürede TT oldu.

Bakan Albayrak: "Milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz" | Video

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan gündeme ilişkin önemli açıklamalar

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sözlerine sosyal medyada dev destek! #TamBağımsızEkonomi
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