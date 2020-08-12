Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül, şehadetinin üçüncü yılında mezarı başında anıldı. Bülbül'ün, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başındaki anma programına, annesi Ayşe Bülbül ve kardeşleri ile çok sayıda kişi katıldı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bülbül ve aynı saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için sosyal medya hesabından "#İyikivarsınEren #FerhatGedik" etiketleriyle paylaştığı mesajında, "Bu milletin yüreğinde her zaman var olacaksınız. Asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da paylaştığı mesajında "Bugün milyonlarla birlikte söylüyoruz: İyi ki varsın Eren" mesajını paylaştı.İletişim Başkanlığı da Bülbül'ü şehadetinin 3. yılında hazırlanan özel kliple andı.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül'ün şehadetinin üçüncü yılı nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Şehadetinin üçüncü yılında, terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde... Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." cümlelerini kullandı.