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’da tedbirlerine uymayanlara ceza

ekipleri eğlence mekanları ve kafelerde korona virüs (Covid-19) tedbirleri ile ilgili denetimlerde bulundu. İki eğlence mekanında tedbirlere uymayan 53 kişiye cezai işlem uygulandı.

İHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 12:51 Son Güncelleme: 12.8.2020 12:52 ABONE OL
Konya’da Corona tedbirlerine uymayanlara ceza
Konya'da korona virüs tedbirleri ile ilgili denetimler devam ediyor. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yürüttüğü çalışmalarda umuma açık 2 eğlence mekanının faaliyette olduğu tespit edilirken, içeride bulunan 53 kişiye 'Korona virüs tedbirlerine muhalefetten' cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri kafelerde de denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, 8 iş yerinin belgelerinin eksik olduğu görülürken, 8 kişiye kapalı alanda tütün mamulleri tüketiminden idari işlem uygulandı. İş yeri sorumlusu toplam 5 şahıs hakkında ise gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
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Konya’da Corona tedbirlerine uymayanlara ceza
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