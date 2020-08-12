Koronavirüs hakkında çıkan haber sayısı 34 milyonu aştı

Medya takip kurumu Ajans Press, Koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 10 Mart'tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olma özelliğini hala sürdürüyor. Ajans Press'in dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre koronavirüs ile alakalı yazılı basında 1 milyon 109 bin, online mecralarda 31 milyon 461 bin, TV kanallarında ise 1 milyon 606 bin haber çıkışı tespit edildi.

Ajans Press'in, gisanddata "COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları" verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki COVID-19'lu toplam vaka sayısı 20 milyon 292 bin 486 olarak güncellendi. Rakamlar 50 gün önce ile kıyaslandığında ise Koronavirüse yakalanan toplam vaka sayısının 8 milyon 952 bin 428 olduğu görüldü. Veriler anlık olarak artarken, şu an Türkiye'deki güncel vaka sayısının 243 bin 180 olduğu saptandı. Verilere göre Türkiye, COVID-19'lu kişi sayısı ile dünyada 18'inci sırada yer alırken, ilk üçte yer alan ülkeler; 5 milyon 141 bin 207 vakayla ABD, 3 milyon 57 bin 470 vaka ile Brezilya, 2 milyon 329 bin 638 vaka ile de Hindistan olarak sıralandı.