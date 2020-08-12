Noter onaylı rüşvet protokolü

SAVCILIĞA BU İFADELERİ VERDİ



İşadamı U. G, savcılığa verdiği ifadede "İnşaat 2015 yılında başladı. Şu anda bitmek üzere. Bu inşaatın başlama aşamasında benim sözleşme imzaladığım şirket yetkililerini imar proje tasdiki ve inşaatın imalat sürecinde belediye ile anlaşarak 13 daireyi rüşvet olarak verilmesini kararlaştırdıklarını öğrendim. Daireler benim adıma olduğu için benden bu daireleri belediye adına Adem Soytekin'in sahibi olduğu Asoy İnşaat A.Ş.'ye devir etmem için şirket yetkilileri benden talepte bulundu. Bende bu daireleri Gaziosmanpaşa 11'inci Noterliği'nde devrettim. Bütün yaşanan olaylar belgeleri ile dilekçede ayrıntılı olarak anlattım. Etkin pişmanlıktan yararlanmak için bu şekilde adliyenize müracaat etmek istedim" dedi. Beylikdüzü'nde 850 dairenin yapıldığı arazinin sahibi olan U.G., şu anda Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Mehmet Murat Çalık, Asoy İnşaat Sahibi Adem Soytekin ve Gül İnşaat yetkilileri Ali Gül ile Zafer hakkında rüşvet, nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu.





SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU, YAŞADIKLARINI TEK TEK ANLATTI

İşadamı U.G'nin dilekçesine göre, 'noter onaylı rüşvet skandalı' şöyle gerçekleşti: U.G. Beylikdüzü Gürhpınar'daki 1293 Ada, 12 Parsel'deki 29 dönüm arazinin sahibiydi. Bu araziye Gül İnşaat talip oldu. U.G'ye "Buraya 11'inci Mahalle adıyla 650 dairelik dev bir proje yapacağız" dediler. U.G arazisini kat karşılığı Gül İnşaat'a devretti. İnşaat 2015'te başladı. 2017'de "Daire sayısını 650'den 850'ye çıkartacağız. Bunun karşığında da Beylikdüzü Belediyesi'ne 13 daire vereceğiz" dediler. Payının artacağını düşünen U.G de, 13 daireyi Gaziosmanpaşa Noterliği'nde, dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğılu'nun ortağı olan Adem Soytekin'in Asoy İnşaat'a devretti. Ancak, daha sonra verdiği 13 dairenin 5'inin Gül İnşaat'a devredildiği anlayan işadamı U.G, dolandırıldığı düşüncesiyle, rüşvet çarkını anlatan ifadesi verdi ve itirafçı oldu. U.G dilekçesinde, mevcut Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'in rüşvet çarkındaki rolünü şöyle aktardı: "Şüpheli Mehmet Murat Çalık tarafından, projenin devamının sağlanabilmesi, tadilat ruhsatının onaylanması, temel üstü vizesi bulunmamasına rağmen inşasının devamına göz yumulan projenin mühürlenmemesi, tadilatta oluşacak ilave ticari alanlara izin verilerek inşa alanının artırılması ve proje bitirildiğinde iskan alınabilmesi için, on üç (13) adet bağımsız bölümün Şüpheli Adem Soytekin'in sahibi ve münferit yetkilisi olduğu Asoy İnşaat A.Ş. ticari unvanlı şirkete devri talep edilmiştir.





İMAMOĞLU'NUN ORTAĞINA DEVRETMEK ZORUNDA KALDIK

Ne Şüpheli Mehmet Murat Çalık ne de Şüpheli Adem Soytekin ile daha önce hiçbir ticari ilişkisi bulunmamış şirketimiz ise yüklenicilerin; Ekrem İmamoğlu ve Şüpheliler ile arasındaki herkes tarafından bilinen ticari ilişkiye güvenerek, projenin devamlılığını sağlamak adına, talep edilen taşınmazların, talep edildiği şekilde Asoy İnşaat A.Ş.'ye devrini gerçekleştirmek zorunda kalmıştır.





ASOY İNŞAAT PARAVAN OLARAK KULLANILDI

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