Son dakika! Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK muayene süresi uzatıldı mı?

YOĞUNLUK OLUŞMAMASI NEDENİYLE MUAYENE SÜRELERİ UZATILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, normalleşme süreci sonrasında araçlarını muayeneye götüren vatandaşların, muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmalarının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla muayene süresinin uzatılması kararı alındı.

Bu kapsamda, muayene süresi 3 Nisan-3 Temmuz tarihlerinde sona eren ve 17 Ağustos'a kadar muayenesi yaptırılamayan araçlar için söz konusu süre 30 Eylül'e kadar uzatıldı.