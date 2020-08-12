Son dakika! Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK muayene süresi uzatıldı mı?

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Son dakika! Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK süresi uzatıldı mı?

Son dakika gelişmesi... TÜVTÜRK tarihileri uzatıldı mı? Pandemi nedeniyle bir süre yavaş ilerleyen TÜVTÜRK muayene randevuları ile ilgili gelişme yaşandı. Milyonlarca araç sahibinin muayene nedeniyle TÜVTÜRK'ten randevu alması için tarihler uzatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında araç muayene sürelerinin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını bildirdi. Karar gereğince vatandaşların hakları korunacak ve araç muayene sürelerini uzatanlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacak. Ayrıca, bu dönemde 420 bin aracın muayene edilmesi bekleniyor. İşte yapılan duyurunun detayları...

AA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 14:03 Son Güncelleme: 12.8.2020 14:05 ABONE OL
Son dakika! Araç sahipleri dikkat! Bakanlık duyurdu

Bakanlıktan araç sahiplerini ilgilendiren son dakika duyurusu yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında araç süresinin 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Son dakika! Araç sahipleri dikkat! Bakanlık duyurdu

YOĞUNLUK OLUŞMAMASI NEDENİYLE MUAYENE SÜRELERİ UZATILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, normalleşme süreci sonrasında araçlarını muayeneye götüren vatandaşların, istasyonlarında yoğunluk oluşturmalarının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla muayene süresinin uzatılması kararı alındı.

Bu kapsamda, muayene süresi 3 Nisan-3 Temmuz tarihlerinde sona eren ve 17 Ağustos'a kadar muayenesi yaptırılamayan araçlar için söz konusu süre 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

Son dakika! Araç sahipleri dikkat! Bakanlık duyurdu

420 BİN ARACIN MUAYENE EDİLMESİ BEKLENİYOR

Karar gereğince vatandaşların hakları korunacak ve araç sürelerini uzatanlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacak. Ayrıca, bu dönemde 420 bin aracın muayene edilmesi bekleniyor.

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Son dakika! Araç sahipleri dikkat! TÜVTÜRK muayene süresi uzatıldı mı?
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