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Son dakika: Bakan ve Komuta heyeti 'a gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi , beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile 'a gitti.

İHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 18:38 Son Güncelleme: 12.8.2020 19:04 ABONE OL
Son dakika: Bakan Akar ve Komuta heyeti Azerbaycan'a gitti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Azerbaycan'a gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Azerbaycan'a gitti. Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Azerbaycan'daki programları kapsamında, yarın yapılacak Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katılacak, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.

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Son dakika: Bakan Akar ve Komuta heyeti Azerbaycan'a gitti
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