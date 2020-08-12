Son Dakika Haberi: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Koronavirüsü Bilim Kurulu ile okulların açılacağı tarih için kritik gün!

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Son Dakika Haberi: Toplantısı ne zaman? Koronavirüsü Bilim Kurulu ile okulların açılacağı tarih için kritik gün!

toplantısı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar ve özellikle öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüse karşı alınacak muhtemel yeni tedbirler ve okulların açılacağı tarihi etki edecek tavsiyeler Bilim kurulu toplantısında masaya yatırılacak. Peki bilim kurulu toplantısı ne zaman? İşte, milyonların sorduğu 'okullar ne zaman açılacak' sorusuna tarafından verilecek yanıtı da belirleyecek olan koronavirüs bilim kurulu toplantısı tarihi…

Giriş Tarihi: 12.8.2020 09:00 Son Güncelleme: 12.8.2020 09:01 ABONE OL
Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Koronavirüsü Bilim Kurulu ile okulların açılacağı tarih için kritik gün!

Milyonlarca vatandaşın gözü ve kulağı yapılacak olan Koronavirüs toplantısında. Özellikle öğrenciler ve veriler okulların açılacağı tarihe ilişkin ipucu verecek olan koronavirüs bilim kurulu tavsiyelerini bekliyor. Peki, bu hafta Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, önemli tavsiye kararlarının alınacağı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı tarihi...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Toplantının 12 Ağustos Çarşamba günü yapılması bekleniyor.

Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Koronavirüsü Bilim Kurulu ile okulların açılacağı tarih için kritik gün!

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs haftalık olarak toplanıyor. Genellikle çarşamba günleri toplanan Bilim Kurulu'nda bu hafta okulların açılış tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği değerlendirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Bu arada kararın bugün yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.

Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Koronavirüsü Bilim Kurulu ile okulların açılacağı tarih için kritik gün!

Toplantısı bugün, yani çarşamba günü gerçekleşecek. Toplantının saati ise henüz belli değil.

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Son Dakika Haberi: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Koronavirüsü Bilim Kurulu ile okulların açılacağı tarih için kritik gün!
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