Son Dakika Haberi: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Koronavirüsü Bilim Kurulu ile okulların açılacağı tarih için kritik gün!

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu haftalık olarak toplanıyor. Genellikle çarşamba günleri toplanan Bilim Kurulu'nda bu hafta okulların açılış tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği değerlendirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Bu arada kararın bugün yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.