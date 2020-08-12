Son Dakika Haberi: Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Koronavirüsü Bilim Kurulu ile okulların açılacağı tarih için kritik gün!

Milyonlarca vatandaşın gözü ve kulağı yapılacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında. Özellikle öğrenciler ve veriler okulların açılacağı tarihe ilişkin ipucu verecek olan koronavirüs bilim kurulu tavsiyelerini bekliyor. Peki, bu hafta Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, önemli tavsiye kararlarının alınacağı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı tarihi...
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Toplantının 12 Ağustos Çarşamba günü yapılması bekleniyor.
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu haftalık olarak toplanıyor. Genellikle çarşamba günleri toplanan Bilim Kurulu'nda bu hafta okulların açılış tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği değerlendirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Bu arada kararın bugün yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.
Bilim Kurulu Toplantısı bugün, yani çarşamba günü gerçekleşecek. Toplantının saati ise henüz belli değil.