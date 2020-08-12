SON DAKİKA HABERİ! 12 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 12 Ağustos Çarşamba Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde uygulamaya alınan normalleşme planıyla birlikte yeni normal hayata uyum sağlamaya çalışıyoruz. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum tablosu ile ilgili günlük olarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor. Bu bağlamda günlük olarak ölü ve vaka sayısı başta olmak üzere toplam test, yoğun bakım, entübe, iyileşen hasta sayıları vatandaşlarımıza duyuruluyor. Peki, 12 Ağustos Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 12 Ağustos 2020 ÇarşambaTürkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması bekleniyor. Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleriyle birlikte 12 Ağustos Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ile günlük tablo paylaşıldığı anda burada olacak…
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük değerlendirmeleri
Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa.
Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip.
Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok.
Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı.
Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, TEDBİRDE TEYAKKUZ halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı.