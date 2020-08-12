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Son dakika: Ali Yerlikaya  ’ndaki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Ali Yerlikaya:  ’ndaki yangın kontrol altına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 18:45 Son Güncelleme: 12.8.2020 18:49 ABONE OL
Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya  Aydos Ormanı’ndaki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sancaktepe Aydos Ormanı'nda bugün saat 16.30 sıralarında 4 farklı noktada çıkan yangın, ekiplerimizin müdahalesiyle kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, "Yangının söndürülmesindeki yoğun gayretleri nedeniyle başta Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli olmak üzere, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin ve Orman Teşkilatı Yangın Söndürme Ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Sancaktepe Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya  Aydos Ormanı’ndaki yangının kontrol altına alındığını açıkladı
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