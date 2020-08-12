Sosyal medyada Oruç Reis dayanışması

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan Oruç Reis gemisinin Yunan tarafının engellemelerine rağmen kararlılıkla yürüttüğü çalışmalara destek olmak isteyen sosyal medya kullanıcıları, "#orucreis, #mavivatan, #Barbaros ve #AkdeniziDarEderiz" başlıkları altında çok sayıda mesaj paylaştı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Avrupa Birliği, Yunanistan'ın tüm Avrupa'yı "Yunan tiyatrosu"na çevirmesine izin vermemelidir. Yunanistan Türkiye'nin jestini çözüm için bir fırsat olarak değerlendirmek yerine, samimiyetsiz ve ikiyüzlü bir pratik ortaya koydu ve Mısır ile korsan anlaşma yapma yoluna gitti. Bu sözde anlaşma, uluslararası hukuka ve Türkiye'nin Libya ile Doğu Akdeniz'de akdettiği meşru anlaşmaya aykırı olduğu gibi Yunanistan tarafının Türkiye'nin iyi niyetini suiistimal etme niyetini açıkça ortaya koymuştur. Yunanistan gaspçılık arayışlarını bir kenara bırakmalı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 100 yıl önce Sevr anlaşmasıyla bize dayatılan rolü ve sınırları şanlı bir direnişle yırtıp attığımız gibi bugün de Mavi Vatan'da bize çizilmeye çalışılan sınırları yırtıp atıyoruz.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türkiye'nin Mavi Vatan'da gösterdiği gayret, Akdeniz'deki haklarımızı sözüm ona gasp etmeye yeltenenlere karşı verilen egemenlik mücadelesidir. Bu mücadelede 82 milyon, bir ve beraberiz.Bir sosyal medya kullanıcısı ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Allah ordumuzun ayağına taş değdirmesin. Şimdi Yunanistan düşünsün. Şu kopan Fırtına Türk ordusudur Ya Rabbi Senin uğrunda ölen ordu budur Ya Rabbi.."Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: 10 Ağustos 1920. Sevr Haritasını yırtıp atan Türk Milleti...Akdeniz'i Türkiyesiz paylaşan Seville haritasını da yırtıp atacaktır. 10 Ağustos 2020. Geçen yüzyılın prangasını kırmıştık. Bu yüzyılın prangasını da kıracağız.