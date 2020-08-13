Almanya'da korona skandalı! Avrupa bu olayla çalkalanıyor

''ÇOK CAN SIKICI''

Koronavirüsle mücadelede örnek politikacı olarak gösterilen, anketlerde gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı olarak görülen Markus Söder hatayı "çok can sıkıcı" olarak niteledi ve "Hemen bertaraf edilmeli ve bir daha tekrar etmemeli" dedi.