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‘Avrupa, ’a had bildirmeli’

Giriş Tarihi: 13.8.2020 ABONE OL
‘Avrupa, Yunanistan’a had bildirmeli’
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Temel Eğitim Kursu açılış programına katıldı. Gündeme dair soruları yanıtlayan Soylu, Marmaris açıklarında sivil bir teknenin Yunan Sahil Güvenlik botundan açılan ateşle batmasına ilişkin konuştu. Soylu, 'bize ateş açıldı' ihbarı sonrası, Amerika bayraklı bir tekneye 2.5 mil civarında Yunan karasularına Türk Sahil Güvenliği'nin müdahale ettiğini belirtti. Teknedeki 2 kişinin yaralı olduğunu söyleyen Soylu, "Özellikle insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa'yı, Yunanistan'ı yaptıkları konusunda uyarmaya ve had bildirmeye davet ediyorum" diye konuştu. ANKARA
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‘Avrupa, Yunanistan’a had bildirmeli’
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