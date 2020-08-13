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Bakan Koca'dan gençlere "kurallara uyun" çağrısı:

Sağlık Bakanı , okulların açılmasına ilişkin çocuklar ve gençlere, "Yüz yüze eğitim, 21 Eylül'de. Sebebi, koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, okulumdan oluyorum diyerek uyarın." çağrısında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 14:58 ABONE OL
Bakan Koca'dan gençlere kurallara uyun çağrısı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, okulların önce uzaktan eğitimle açılacağını, yüz yüze eğitimin ise 21 Eylül'de başlayacağını belirtti.

Koca, "Sevgili çocuklar ve gençler. Okullar, önce uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim, 21 Eylül'de. Sebebi, koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, okulumdan oluyorum diyerek uyarın." ifadelerine yer verdi.

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Bakan Koca'dan gençlere "kurallara uyun" çağrısı:
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