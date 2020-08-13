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Başkan Erdoğan, Konseyi Başkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı , Konseyi Başkanı ile telefonda görüştü. Erdoğan-Michel görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Giriş Tarihi: 13.8.2020 18:10 Son Güncelleme: 13.8.2020 18:21 ABONE OL
Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir formülden yana olduklarını belirterek, yok sayma girişimlerine karşı Türkiye'nin haklarını korumaya devam edeceklerini ifade etmiştir." denildi.

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Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü
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