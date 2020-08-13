CHP değil, sanki IMF sözcüsü

Kurultay sonrası ilk MYK toplantısına ilişkin açıklama yapan parti sözcüsü ve genel başkan yardımcısı Faik Öztrak'tan IMF savunması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ekonomisi üzerinde oynanan oyunlara ilişkin verdiği mesajlar ve IMF'nin Türkiye'den borç istediğine yönelik sözlerine Öztrak, adeta IMF sözcüsü gibi yanıt verdi ve IMF'nin istediğinin borç değil ihtiyat fonuna taahhüt olduğunu savundu. Öztrak, yine bildik şekilde kriz tellallığı yaptı. Öte yandan Öztrak, geçen yıl Ankara'ya gelen IMF heyetiyle gizlice görüşmüş, kamuoyuna yansıyan görüşme tepki ile karşılanmıştı.