Deyrizor’u 1 ay içinde terk edin

Suriye iç savaşının başlamasıyla ülkenin güney sınırındaki bölgeleri işgal eden PKK/YPG terör örgütü, sivil halka yönelik baskılarını sürdürüyor. Deyrizor kentinde son olarak, terör örgütü tarafından aşiret liderinin öldürülmesi üzerine bölgenin en büyük kabilelerinden olan El-Ekaydat Aşireti, diğer aşiretlerle birlikte düzenlediği toplantı ile terör örgütünün işgaline son vermesini ve 1 ay içinde kenti terk etmesini, aksi taktirde oluşturdukları kendi silahlı güçleri ile savaşacaklarını açıkladı. DHA