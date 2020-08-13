İstanbul’da rüşvet operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Zeytinburnu İlçesi'nde hizmet veren İlçe Tapu Müdürlüğü'nde faaliyet yürüten bir şebekeye operasyon düzenledi. Şebeke üyelerinin, maddi menfaat temin etmek için vatandaşlar tarafından yapılan müracaat işlemlerini ve tapu işlemlerini öne aldıkları belirlendi. İddialara göre aynı zamanda tapu görevlisi olan bazı şebeke üyeleri söz konusu işlemleri takip ederek ilgililerine bilgi verdi ve yapılacak işlemlerle ilgili işlem sahiplerini yönlendirerek süreci hızlandırdı. Tapu kayıtları üzerinde usulsüz sorgular yaparak söz konusu bilgileri yetkisiz kişilerle de paylaştıkları iddia edilen şebeke üyeleri bu yöntemle haksız kazanç sağladı.

Tapu çetesine şafak baskını | Video

Mali Polis, teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine bastı. Zeytinburnu, Sarıyer, Sultangazi ve Güngören İlçeleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3'ü tapu görevlisi olmak üzere toplam yedi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları ve adreslerde yapılan aramalar polis kameralarına böyle yansıdı.

SİHA’lardan PKK’ya nokta operasyon