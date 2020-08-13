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'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet'in son görüntüleri ortaya çıktı

'nun Perşembe ilçesinde serinlemek için girdiği denizde, akıntıya kapılarak kaybolan ve 3 gündür aranan 'nin (17) son görüntüleri ortaya çıktı.

AA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 12:18 ABONE OL
Ordu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet'in son görüntüleri ortaya çıktı
Fındık bahçesinde çalışırken akrabalarıyla birlikte mola veren Zencirci'nin, serinlemek için dereye girdiği o anları akrabaları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'3-5 KURUŞ KAZANMAK İÇİN BURALARA GELMİŞTİ'
Öte yandan acılarının çok büyük olduğunu anlatan Mehmet Zencirci'nin amcası Hamza Zencirci, "Mevsimlik işçiydi ve 3-5 kuruş kazanmak için buralara gelmişti. Burada denize girmiş. Akrabaları olarak Ordu'ya geldik, 3 gündür burada bekliyoruz. Cenazemizi alıp memlekete gitmek istiyoruz" dedi.
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Ordu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet'in son görüntüleri ortaya çıktı
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