Ordu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet'in son görüntüleri ortaya çıktı

Fındık bahçesinde çalışırken akrabalarıyla birlikte mola veren Zencirci'nin, serinlemek için dereye girdiği o anları akrabaları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Öte yandan acılarının çok büyük olduğunu anlatan Mehmet Zencirci'nin amcası Hamza Zencirci, "Mevsimlik işçiydi ve 3-5 kuruş kazanmak için buralara gelmişti. Burada denize girmiş. Akrabaları olarak Ordu'ya geldik, 3 gündür burada bekliyoruz. Cenazemizi alıp memlekete gitmek istiyoruz" dedi.