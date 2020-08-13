Pençe-Kaplan’da bir korucu şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 Ağustos'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan korucu Mehmet Ali Taş, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Bu arada, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin bölgesinde 3 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Hakkari'nin Alandöz bölgesinde de hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan, Fırat Kalkanı bölgesinde sızma ve saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 2 terörist de güvenlik güçlerince öldürüldü.