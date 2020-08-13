SON DAKİKA: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma kararı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tepkiler çığ gibi...

İzmir'de toplu taşıma araçlarında 90 dakika boyunca ücretsiz aktarma yapılıyordu. Zamlar ile sık sık gündeme gelen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez toplu taşımadaki ücretsiz aktarma için harekete geçti. Plan, Bütçe ve Tüketici Komisyonu'na gönderilen önergede 90 dakikalık ücretsiz aktarmanın kaldırılması ve ilk iki aktarma için 50'şer kuruş alınması önerildi. Tepkileri azaltmak için ise 3.56 TL olan tam bilet ücreti 3.46'ya düşürülmek istendi.