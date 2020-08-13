SON DAKİKA: Çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler merak ediyordu! Devamsızlık ile ilgili dikkat çeken ayrıntı...

Milli Eğitim Bakanlığı, birden fazla formülle yeni döneme hazırlanırken, çocuklarını okula göndermek istemeyen veli sorunu yaşanıyor. Bu nedenle çok sayıda velinin bunun sonuçlarıyla ilgili araştırma yaptığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyelerine çok sayıda velinin, pandemi kaygısıyla çocuklarını okula göndermek istemedikleri, "gelişmeleri görene kadar bir süre okula göndermeme" kararında olduğuna ilişkin görüşler gelmeye başladı.