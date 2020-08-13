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: Çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler merak ediyordu! Devamsızlık ile ilgili dikkat çeken ayrıntı...

haberi: Milyonlarca öğrencinin okullara dönüş tarihi dün gerçekleştirilen kritik toplantının ardından netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 31 Ağustos Pazartesi günü online eğitim ile başlayacağını, 21 Eylül'de ise seyreltilmiş ve kademeli eğitim formülünün hayata geçeceğini duyurdu. Kimi veliler eğitim öğretim yılının bir an önce start almasını isterken, kimi veliler de sağlık endişeleri nedeniyle çocuklarını okula göndermek istemiyor. Çocuklarını okula göndermek istemeyen yüz binlerce veli, '?' sorusunu merak ediyor. Bu kritik sorunun yanıtı belli oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 13.8.2020 10:02 Son Güncelleme: 13.8.2020 10:13 ABONE OL
SON DAKİKA: Çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler merak ediyordu! Devamsızlık ile ilgili dikkat çeken ayrıntı...

Milli Eğitim Bakanlığı, birden fazla formülle yeni döneme hazırlanırken, çocuklarını okula göndermek istemeyen veli sorunu yaşanıyor. Bu nedenle çok sayıda velinin bunun sonuçlarıyla ilgili araştırma yaptığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyelerine çok sayıda velinin, pandemi kaygısıyla çocuklarını okula göndermek istemedikleri, "gelişmeleri görene kadar bir süre okula göndermeme" kararında olduğuna ilişkin görüşler gelmeye başladı.

SON DAKİKA: Çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler merak ediyordu! Devamsızlık ile ilgili dikkat çeken ayrıntı...

Bazı velilerin bu nedenle servis hizmeti almadığı, bunun nedenlerinden birinin de okulların açıldıktan bir süre sonra kapatılacağı olduğu öğrenildi. AK Partili komisyon üyeleri, kendilerine gelen soru ve önerileri, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine iletti.

SON DAKİKA: Çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler merak ediyordu! Devamsızlık ile ilgili dikkat çeken ayrıntı...

KRONİK HASTALAR İSTİSNA OLUR MU?

Verilen bilgide, kronik rahatsızlığı olan öğrencilerle ilgili olarak online eğitim konusunda çalışma yapıldığı, ancak diğer öğrencilerin sağlık raporu getirmemeleri durumunda devamsız yazılacağına ilişkin bilgi paylaşıldığı öğrenildi.

SON DAKİKA: Çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler merak ediyordu! Devamsızlık ile ilgili dikkat çeken ayrıntı...

OKULLARDAKİ HAZIRLIKLAR

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarının açılışına ilişkin birden fazla seçenek ortaya koyarken, okulların eğitim dönemine hazırlanmasıyla ilgili bir dizi uygulama yapıldığı da öğrenildi. Tüm okulların dezenfektan ihtiyaçları planlandı. Okullara, pandemi uyarı levhaları ve afişleri hazırlandı. Dezenfektan ve maske ihtiyacına ilişkin çalışma yapıldı ve düzenli sağlanmasıyla ilgili bağlantılar yapıldı.

SON DAKİKA: Çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler merak ediyordu! Devamsızlık ile ilgili dikkat çeken ayrıntı...

TENEFFÜS SAATLERİ VE MESAFE PLANI

Hürriyet'in haberine göre; Bakanlığın çalışmaları kapsamında çocukların okula gittiği günlerde, seyreltilmiş eğitim çerçevesinde, teneffüs saatlerinin farklılaştırılması, sınıfların farklı saatlerde ders arası vermesi, bahçe ve koridorlardaki yığılmanın önüne geçilmesi gibi planlamalar yapıldığı öğrenildi. Özellikle, çocukların tuvalet kullanmalarıyla ilgili önlemlerin planlandığı belirtiliyor.

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SON DAKİKA: Çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler merak ediyordu! Devamsızlık ile ilgili dikkat çeken ayrıntı...
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