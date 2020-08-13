Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ! 13 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 13 Ağustos 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

SON DAKİKA HABERİ! 13 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı sosyal medya hesabı üzerinden ilk koronavirüs vakası görüldüğü günden bugüne kadar güncel ölü ve vaka sayılarını vatandaşlarımıza duyurmaya devam ediyor. Pandemi başından 12 Ağustos gününe kadar geçen zaman içerisinde Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplamda 5 bin 891 vatandaşımız hayatını kaybetti. günü ölü ve vaka bilgileri vatandaşlarımızca merak ediliyor. Peki, 13 Ağustos yoğun bakım ve sayıları ile Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte

Giriş Tarihi: 13.8.2020 19:00 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! 13 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 13 Ağustos 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde uygulamaya alınan normalleşme planıyla birlikte yeni normal hayata uyum sağlamaya çalışıyoruz. Öte yandan Sağlık Bakanı , Türkiye'de corona virüsü son durum tablosu ile ilgili günlük olarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor. Bu bağlamda günlük olarak ölü ve vaka sayısı başta olmak üzere toplam test, yoğun bakım, entübe, iyileşen hasta sayıları vatandaşlarımıza duyuruluyor. Peki, 13 Ağustos Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması bekleniyor. Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleriyle birlikte 13 Ağustos Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ile günlük tablo paylaşıldığı anda burada olacak…

SON DAKİKA HABERİ! 13 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 13 Ağustos 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

12 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük değerlendirmeleri

2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım.

SON DAKİKA HABERİ! 13 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 13 Ağustos 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

11 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa.

SON DAKİKA HABERİ! 13 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 13 Ağustos 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

10 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip.

SON DAKİKA HABERİ! 13 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 13 Ağustos 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

9 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok.

SON DAKİKA HABERİ! 13 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 13 Ağustos 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

8 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ! 13 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 13 Ağustos 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA