SON DAKİKA: Muharrem İnce CHP'den ayrılıp yeni parti kuracak mı? Canlı yayında flaş açıklamalar...

Son dakika haberi: Eski CHP Yalova Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Ankara'da basın toplantısı düzenliyor. Muharrem İnce, haftalardır tartışılan yeni parti iddiaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunuyor. İnce'nin son dakika açıklamalarından satırbaşları şöyle:

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MUHARREM İNCE'DEN YENİ PARTİ İDDİALARI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMALAR

Bilen de konuştu, bilmeyende. Şimdi Muharrem İnce konuşacak. Türkiye'nin muhalefet sorunu da vardır. Kötü gidişattan CHP de nasibini aldı. CHP'den özdeşleşmiş olan önseçim artık yok.

Partinin ne hale geldiğini herkes bir kez daha görsün. Kurultayda 5 dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekiyor. Haftasonu yapılan kadın kolları kurultayına konuşma zahmeti bile göstermedi Genel Başkan. Kurultayda kendisi konuşup, kimseyi dinlemeden gitmiştir. Kurultay iradesini tanımayan da bir Genel Başkanımız var artık.

CHP, İçişleri'ne verilen bir dilekçe ile kurulmuş bir parti değildir, ayrılırken de dilekçe ile ayrılınmaz. Ayrılsam da CHP'ye zarar vermeden ayrılırım. Salı'dan salı'ya ittifaka laf yetiştirmek ile muhalefet olmaz. CHP, bir gözlemci olarak izliyor. Kendisinde bir gelecek görmüyor.

Son Dakika Haberi | Muharrem İnce'den canlı yayında flaş açıklama! "Başlatıyoruz" | Video

"HAREKETİN ADI: BİN GÜNDE MEMLEKET HAREKETİ"

Türk seçmeni tutucu değildir. Yüzde 80'i değişkendir. Ben inanıyorum ki Ecevit'in yüzde 42'si mümkündür. 50+1'de mümkündür. Amacımız bir çıkış yolu göstermektir. Bugün başlattığımız hareketin adı, 'Bin Günde Memleket Hareketi'...

Önümüzdeki günlerde kadro ve söylemimiz ile önünüze çıkacağız. Bu hareketin finans kaynağı da halktır. 'Bin Günde Memleket Hareketi'nin yol göstericisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacaktır. Bu hareket aklı ve bilimi esas alacaktır.

SEÇİM GECESİ NEREDEYDİ?

Rıza Yalçınkaya'yı gönderdim görevli olarak. Yalçınkaya yolda öğrendi ki, milletvekili listesine konulmamış. Gerekçesi Muharrem İnce'ye yakın olması. Mitingdeki yol arkadaşım listeye konulmamış. Sıfır moralle miting yaptık. Gazetelere, TV'lere talimat verip reklamlarımı iptal ettirdiler. Bir yanda Kılıçdaroğlu bir yanda benim reklamım. Neden onun reklamını yapıyorsunuz? Aday değil ki. Kaanmayım diye ellerinden geleni yapıyorlar.

Seçim gecesi bana bilgi vermiyorlar. Nasıl çıkacağım milletin önüne ben? Bilmiyorum ki. İkinci tura kaldı mı bilmiyorum ki...YSK'ya yazı yazdım, 13 bin sandıkta CHP'nin gözlemcisi yok. 4 milyon oyun sokağa bırakmışlar. 1 milyon 300 bin oy az alsa Erdoğan seçim ikinci tura kalacaktı. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyerek milletin karşıma çıkmamı istiyorlar. Nasıl çıkacağım? Bana veri vermediler, veremediler, çünkü yoktu. 4 milyon oy sahipsiz bırakılmıştı. Belgesi burada.

60 gün sonra seçim değerlendirme toplantısı yapılıyor. Ben davet edilmiyorum ya, olabilir mi böyle bir şey. Kampanya geçmiş, seçimi tartışıyor parti, beni davet etmiyorlar.

Bir CHP'li saraya gitmiş, Genel Başkanı arıyorum parti yara alacak, yan yana olalım, yok. Muharrem İnce, bu çıkışı bireysel işleri için yapıyor. Kişisel ikbali için yapıyormuş. Muharrem İnce'yi açığa düşürebiliriz. CHP bir tüzük yapsın, 1 milyon 200 bin kişi CHP'nin adayını seçsin desinler. Muharrem İnce'nin elinden o zaman bunu alsınlar.

Erdoğan'ın eski arkadaşlarından birini Cumhurbaşkanı adayı yapacaksanız ben ona CHP demem ki. Bizim Genel Başkan'ın aday olmak gibi bir iddiası yok ki. O zaman iktidar bir hayaldir. Kendine güvenle siyaset yapmak gerekiyor. İktidara yürüme iddiası yok ki zaten. Genel Başkan'ın ülkeyi yöneteceğim iddiası yok ise, iktidar iddiası da yok demektir.

CHP'ye seçimi HDP'liler kazandırdı. Ama Kürt vatandaşlara CHP teşekkür edemedi. Ben yürekten teşekkür ediyorum Kürt vatandaşlarıma.

Partiyi bölüyorsun diyorlar. Ben Millet İttifakı'ndan ayrılıp Cumhur İttifakı'na geçmiyorum ki, nasıl bölmüş oluyorum. Burdan, oraya bir şey taşıyor muyum? Bölme olayı parlamanter sistemde olur, başkanlık sisteminde olmaz. İttifaklar olduğuna göre neden bölme olsun. Futbolun kuralları ile basketbol oynamak gibi bir şey bu. Söylenen sözler doğru değildir.

Sizi saray mı destekliyor? Neden beni desteklememeli? Destekliyorsa hata yapıyor kendince. CHP'den Muharrem İnce 8 puan fazla oy aldı. Muharrem İnce, İYİ Parti, AK Parti, MHP ve CHP'den oy aldı. Bu oylar bana geldi. Ben AK Parti ve MHP'den oy alabilme durumu olan bir adamım. Beni desteklemeleri mümkün değildir? Bunu söyleyenler CHP içindeki rant baronlarıdır. Kendi rahatları bozulmasın diye bana atılan iftiralardır bunlar. Ben Erdoğan2ın yerinde olsam beni desteklemem, bugünkü CHP yönetiminden daha fazladır oradan benim oy alma ihtimalim.

Anketler... 15,8, 17, 8 gördüm. Memnun değilim. 50+1 olursa ben memnun olurum.

Kurultayda saygısızlık yapıldı diye parti kuruyor... Biz çocuk muyum ya? Delegelerin yanında oturmak benim için şereftir. Bu siyaseti bilmeyenlerin yorumu. Beni nereye oturttuğun önemli değil ki? Milletin kalbinde neredeyim, o önemli. Arkadaşlarım ve partililer buna kızdı mı, evet.