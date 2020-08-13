Son dakika: Muharrem İnce'nin o sözlerini hatırlattı: Yalan,riya, siyasi sahtekarlık...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP'den ayrı olarak bir hareket başlatacağını duyuran Muharrem İnce'nin açıklamalarının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Muş, "Bugün CHP'nin bir yalanı daha ifşa oldu. Muharrem İnce açıkladı; CHP yönetimi, seçim gecesi kendisinden yalan söylemesini ve 2.tura kaldığını ilan etmesini istemiş. İşte CHP budur. Yalan,riya, siyasi sahtekarlık!" ifadelerini kullandı.

"CHP BUDUR: YALAN RİYA, SİYASİ SAHTEKARLIK"

Sosyal medya platformu Twitter'daki resmi hesabından bir açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Muharrem İnce'nin CHP'yi topa tuttuğu açıklamalarından bir kısma dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Gerçeklerin eninde sonunda açığa çıkma gibi bir tabiatı vardır. Bugün CHP'nin bir yalanı daha ifşa oldu. Muharrem İnce açıkladı;

CHP yönetimi, seçim gecesi kendisinden yalan söylemesini ve 2.tura kaldığını ilan etmesini istemiş. İşte CHP budur. Yalan,riya, siyasi sahtekarlık!"

MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?

İki yıldır arkadaşlarım kırıldı, uykusuz geceler geçirdim. Seçim gecesi neredeydim? Bitmedi bu, anlatayım. Zonguldak'a mitinge gidiyorum. Bartın Milletvekilimizi görevlendirdim, öğrendim ki yeni listeye konmamış, tek gerekçe İnce'ye yakın olması. Ben hangi moralle miting yapacağım. TV'lerde bir Kemal Bey'in reklamı bir benim reklamı. Kılıçdaroğlu'nun reklamını neden veriyorsunuz, aday değil ki, talimat veriyorlar reklamlarımı kesiyorlar. Bu psikoloji altında bana miting yaptırıyorlar. Moralimi bozmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bilboard'lara afişlerimiz az asıyorlar. Seçim gecesine geldik. Bana bilgi verin diyorum, bilgi vermiyorlar. Bilgi yok, nasıl çıkacağım milletin karşısına. Sabah oldu, tutanakları aldınız mı dedim, aldık. Teşekkür edelim dedik. YSK'ya yazı yazdım, CHP kaç sandıkta gözlemci vermemiş. 13 bin sandıkta gözlemci yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Erdoğan kaç oy az alsa ikinci tura kalacaktır. 1 milyon 300 bin oy. Gece yarısı çıktı bizim genel başkan yardımcıları seçim ikinci tura kaldı dediler, nereden biliyorsun. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Bana neredeydin diyenlerden özür diliyorum ama unutmayın ki bana veri vermediler.