Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Van'da 6 kilo 310 gram eroin ele geçirildi

Son dakika: 'da 6 kilo 310 gram eroin ele geçirildi

'da valizinde 6 kilo 310 gram eroin ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 09:48 ABONE OL
Son dakika: Van'da 6 kilo 310 gram eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden veya depolayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında yolda yürüyen H.A'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ve valizinde 9 paket halinde 6 kilo 310 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan H.A. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Van'da 6 kilo 310 gram eroin ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA