Toplantıyı bitiren soru: Kimden korkuyorsunuz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek; bir vatandaşın "HDP ile birleştik diyemiyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine basın toplantısını sona erdirdi.Muharrem Erkek, CHP Çanakkale İl Başkanlığı'nda dün basın toplantısı düzenledi. Erkek, "Türkiye'de önemli olan referandum sürecinde başlayan, yerel seçimler sürecinde devam eden demokrasi ittifakını büyütmek. Çocuklarımızın geleceği için. Türkiye'nin geleceği için" ifadelerini kullandı. Gazetecilerin sorularının ardından bir vatandaş, "Sayın vekilim" diyerek Muharrem Erkek'e soru sormak istedi. Muharrem Erkek; vatandaşa; "Yahya amcacığım konuşacağız, basınımızın soruları bittikten sonra yine buradayız, zaten hep beraberiz" ifadelerini kullandı. Yahya isimli vatandaş ise Muharrem Erkek'e, "Demokrasi demokrasi diyoruz, 6 milyon oy alan HADEP'le (HDP) birleştik diyemiyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz? Demokrasiyse ya bunu kapatacaksınız, ya da..." ifadelerini kullandı. Muharrem Erkek, söz konusu soruya cevap vermedi ve basın toplantısını bitirdi.