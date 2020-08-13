Vukuatlı CHP’li vekile taraftardan tepki

Geçtiğimizaylarda CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı'na fotoğraflarını astırarak büyük bir skandala imza atan CHP'li Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, bu defa Galatasaraylı taraftarın tepkisini topladı. Geçen hafta Edremitspor kongresine katılan Şahin, burada yaptığı konuşmada "40 yıldır Galatasaray taraftarıyım. Gezi olayları sırasında Galatasaray taraftarının AK Parti Hükümeti'ne karşı tepkilerini yetersiz bulduğum için Beşiktaşlı oldum" diye açıklama yaptı. Şahin'in konuşmasının sosyal medyaya düşmesinin ardından gelen tepkilerden bazıları şöyle oldu.Galatasaray'dan vazgeçmek bu kadar mı kolay?Madem gerekçe Gezi olayları, o halde neden Fenerbahçe değil de Beşiktaş?40 yıldır taraftarı olduğun GS'den bu kadar kolayş vazgeçiyorsan, 3 - 5 yıldır mensubu olduğu CHP'yi bir günde satar- Fikret Şahin sın.