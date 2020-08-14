Ayyıldızın gölgesinde hayata tutunan şehir

Milli menfaatlerini korumak, yeni bir göç dalgasının önüne geçmek, İdlib'e huzur ve sükunetin gelmesi için ne gerekiyorsa yapan Türkiye, şehrin çevresindeki askeri varlığıyla illegal yapıların korkulu rüyası olmayı sürdürüyor. Bu nedenle Türkiye bölge halkının gözünde itibarsızlaştırılmaya çalışan illegal gruplar var. Ancak iç savaşın nabzının attığı İdlib'de Türkiye, dükkanları dolduran, masumların karnını doyuran ülke olduğu için bu amaçlarına ulaşamıyorlar.SABAH, Türk-Rus Ortak devriyelerinin yapıldığı M-4 karayolunu görüntüledi, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan İdlib şehir merkezine kadar birçok stratejik noktada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) güven veren varlığını gözlemledi. Türk-Rus ortak devriyesi sırasında Rus askeri konvoyuna geçen ay gerçekleştirilen bombalı araç saldırısının izleri de hala savaşın yakın tanığı olan M4 karayolunun üzerinde...İdlib merkezine doğru ilerlerken, mihmandarımız 36 Mehmetçiğin şehit düştüğü noktayı işaret etti. Şanlı Türk askerinin kanlarıyla sulanan stratejik nokta yüreğimizi yakarken, bölgede dalgalanan ayyıldızlı bayrak sayesinde, Türkiye'nin gücünü iliklerimizde hissettik. Dünyanın türlü oyunlar oynadığı İdlib'de Türk bayrağının dalgalanması, milli menfaatler söz konusu olduğunda Türkiye'nin her yerde korkusuzca bulunacağının bir kanıtı olarak kendini gösteriyor. İdlib merkezde güvenlik gerekçesiyle uzun süreli olarak araçtan inmemiz mümkün olmadı. Bir dönem şehrin sosyal hayatının ne kadar renkli olduğunu anlatan mihmandarımız, İdlib Üniversitesi'ne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi'ni ve harabeye dönmüş şehir stadyumunu gösterdi. Ülkedeki iç savaş, eğitimin de önünü tıkayarak ülkeyi cehalete sürüklemiş. Şehirde trafik çok yoğun olmamasına rağmen son derece tehlikeli, çünkü iç savaş nedeniyle son 10 yıldır sürücülere ait ehliyet belgesi mevcut değil. Bu durum, herhangi bir bürokratik düzen bulunmayan Suriye'ye istikrarın gelmesi noktasında acele edilmesinin önemini gözler önüne seren bir örnek.Siyasi iradenin kararlılığı, Mehmetçiğin özverisi ve Türk milletinin merhameti sayesinde İdlib'de dalgalanan Ayyıldız, şehirde umutları yeniden yeşertmiş. İdlib'de iç savaşın gölgesi, binalardaki kurşun izleri ve bombardımanlardan kalan yıkıntılar, uzuvlarından edilmiş insanlarla gözlenirken; aynı zamanda da yeni yapılan inşaatlar dikkat çekiyor.İdlib'de bombalı araç saldırılarıyla adını duyduğumuz pazar yerinde her şeye rağmen canlı bir sosyal hayat var. Ancak, hala Esad'ın muhbirleri ve illegal yapıların temsilcileri şehirde cirit atıyor. Bu nedenle İdlib'in gelişmesine katkıda bulunan Türk vatandaşları kendini tamamen güvende hissedemiyor. Buna rağmen, pazarda satılan ürünlerin büyük kısmı Türkiye'den geliyor. Türk firmaları ve STK'lar istikrarsızlığa rağmen bölge ile ilişkilerini sürdürerek İdliblilerin yaşam mücadelesine katkı sunuyor. Suriyeliler de bombalı araç saldırılarıyla katliam yapan hainlere inat, hayatlarını sürdürüyor.Yerel halktan insanlarla konuştuğumuzda, Türkiye'nin İdlib'de etkinliğinin artmasıyla huzura yaklaştıklarını anlatıyorlar. Türk askerini provoke etmeye çalışanların Suriyeliler değil, başka devletler tarafından bölgeye ithal edilen "yabancılar" olduğunu söylüyorlar. Bu illegal yapılar Türkiye'ye iftiralar atarak, halkın ayyıldızın gölgesinden uzaklaşmasını istiyor, ancak Mehmetçik şehre gitmeden önce yaşananları çok iyi bilen halk, bu yapılara pabuç bırakmıyor. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli halkın gönlündeki yeri çok özel.SABAH,doğru haberi ve bölgenin gerçeklerini yerinde görerek okuyucusuyla paylaşmak için zorlu bir görev üstlendi. Bu süreçte yardımını esirgemeyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Zahid Sobacı'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya, Hatay Vali Yardımcısı Salih Altun'a, AFAD Müdahale Daire Başkanı Yusuf Aysu'ya teşekkür ediyoruz.