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| Bakan Ersoy açıkladı! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

haberi: Kültür ve Turizm Bakanı , ve Manisa'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonuyla 65 bin adet eserin ait olduğu topraklarda kaldığını belirtti. Bakan Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Operasyonu yürüten, İçişleri Bakanlığımıza ve Cumhuriyet Savcılığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 10:20 Son Güncelleme: 14.8.2020 10:25 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakan Ersoy açıkladı! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonuyla 65 bin adet eserin ait olduğu topraklarda kaldığını belirtti.

ESERLER AİT OLDUĞU TOPRAKLARDA KALDI

Bakan Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihî eser kaçakçılığı operasyonuyla 52 bini sikke olan 65 bin adet eserimiz ait olduğu topraklarda kaldı. Operasyonu yürüten, İçişleri Bakanlığımıza ve Cumhuriyet Savcılığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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SON DAKİKA | Bakan Ersoy açıkladı! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
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