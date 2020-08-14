Fahrettin Koca: Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazandı

Türkiye'de son 24 saatte 1243 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 245 bin 635, toplam can kaybı 5 bin 912 oldu. 968 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 57'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.9, ağır hasta sayısı 647 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun" dedi.