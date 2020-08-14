Hulusi Akar ve komutanlar İlham Aliyev ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta kademesi Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile izlediği Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin ardından, Cumhurbaşkanlığına geçti. Bakan Akar ve komutanlar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Aliyev, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği ortak tatbikatın iki ülke arasındaki birlik ve kardeşliği bir kez daha gösterdiğini ifade etti. İki ülkenin her yıl 10'un üzerinde ortak tatbikat gerçekleştirdiğine dikkati çeken Aliyev, "Tatbikatların bazı ülkelerde endişe konusu olduğunu görüyoruz ama bunun için bir sebep yok. Bu, Türkiye-Azerbaycan birlik ve kardeşliğinin bir başka tezahürüdür" dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Türk halkının kalbinin Azerbaycan ile attığını söyledi. Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan'ın bir ananın iki evladı olduğunu, burada kendilerini vatanlarında hissettiklerini ifade etti.