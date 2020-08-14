Kardeş Erbakan uğurlandı

Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan (92) son yolculuğa uğurlandı. Kemalettin Erbakan için Fatih Camisi'nde öğle vaktinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kemalettin Erbakan'ın oğlu Hüseyin Erbakan, damadı Ekrem Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Sultan 2. Abdülhamit Han'ın 4. kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı. Kemalettin Erbakan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Zeytinburnu Merkez Efendi'deki aile kabristanında toprağa verildi.