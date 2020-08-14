Muğla Büyükşehir'de çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti

Fethiye'nin CHP'li Meclis Üyesi Mürüvvet Başhoş'un toplantıya katılmaması ardından AK Parti Grup Başkanvekili Hürol Önder'in yeniden oylama talep etmesi ile yapılan oylamada 33'e karşı 34 oyla Cumhur İttifakı'nın dediği oldu.

Edinilen bilgiye göre, yerel seçim sonrası siyasi partilerin meclis üyesi sayılarına İyi Parti'den seçilen bir üyenin meclis üyeliğinden istifa ettirilip yerine CHP'li bir meclis üyesinin getirilmesi ile oluşan meclis aritmetiği değişti.

MHP ENGELLENMİŞTİ

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete yaptığı açıklamada, "Yerel seçimlerin hemen ardından siyasi partilerin meclis üyesi sayılarına, İyi Parti'den seçilen bir üyenin meclis üyeliğinden istifa ettirilip yerine CHP'li bir meclis üyesinin getirilmesi ile oluşan meclis aritmetiği bu müdahale ile değiştirilmiş, MHP'nin gurup kurması ve komisyonlara üye vermesi engellenmiş, 7 olan komisyon üye sayılarının 3 CHP, 3 AK Parti 1 MHP olarak oluşması engellenmiş, 4 CHP, 3 Ak Parti şeklinde oluşması sağlanmış ve doğal olarak komisyon başkanları CHP'li üyelerden seçilmişti.

Ula ilçesi CHP Büyük Şehir Belediye Meclis üyesi Fikret Uzun Hasan'nın vefatı ve yerine Ak Partili Biray Taşkesiği'nin gelmesi ile Meclis aritmetiği yeniden değişmiş ve MHP'nin grup kurup komisyonlara üye vermesinin önü açılmış oldu. Böylece 7 komisyon üyesinin 3 CHP, 3 Ak Parti ve 1 MHP olacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekecekti.

Salı günü Köyceğiz'de MHP İl Başkanı Sayın Mehmet Korkmaz; belediye başkanlarımız ve Cumhur ittifakı Meclis üyelerimizle yaptığımız toplantıda bu durumu görüşmüş ve bugünkü meclis toplantının önemine işaret etmiştik. Bugünkü meclis toplantısında CHP Gurubu gündemde olmamasına rağmen bugüne kadar 7 olan komisyon üyesi sayısını 9 a çıkarmayı teklif ederek komisyon çoğunluğunu yeniden ele geçirmek için önerge vermiştir.

İyi Parti üyesi 3 Meclis üyesi bu ayak oyununa onurlu bir duruş göstererek hayır demiş ve yapılan oylamada CHP gurubunun bu önerisi Ak Parti, MHP ve İyi Partinin oyları İle 33 e karşı 34 oyla reddedilmiştir. Meclis komisyon sayıları 7 olarak kalmış 3 Ak parti, 1 MHP ve 3 CHP olarak gerçekleşmiştir. Böylece komisyon başkanları Cumhur ittifakının belirleyeceği üyelerden oluşacaktır. Cumhur ittifakı Meclis üyelerine ve bu onurlu desteklerinden dolayı İyi Parti Meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Muğla'mıza hayırlı olsun" diyerek son durumu açıkladı.

İŞTE O KOMİSYONLAR

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri

Ulaşım Komisyon Üyeleri

Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeleri

Turizm Komisyon Üyeleri

Eğitim, Kültür Gençlik, Spor Komisyon Üyeliği

Tarım ve Hayvancılık Komisyon Üyeleri

Denetim Komisyonu Üyeleri

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