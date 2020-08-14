SON DAKİKA! Bakan açıkladı: 48 ülke ile uçuşlar başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tamamen durdurulan ülkeler arası uçuşların turizm amaçlı olanlarının yeniden başlaması konusundaki tedbir ve yazışmalar tamamlandı. Konuyla ilgili beklenen açıklama bakandan geldi.

48 ÜLKE İLE UÇUŞ YAPILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde durdurulan yurt dışı uçuşları için 92 ülke ile yazışma trafiğinin tamamlandığını, 13 Ağustos itibariyle tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuşların yapıldığını açıkladı.

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