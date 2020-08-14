Son dakika: Bakan Pakdemir'liden İzmir'deki yangın ile ilgili flaş açıklamalar! Yangın kasıtlı mı çıkarıldı?

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Çeşme'de makilik alanda çıkan yangınla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, kasıt ve kusur konusunun İzmir Valiliği tarafından yürütülen soruşturma ile araştırıldığını söyledi.

PAKDEMİRLİ'DEN İZMİR'DEKİ ORMAN YANGINI İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMALAR

Bakan Pakdemirli'nin canlı yayında yaptığı değerlendirmelerden öne çıkanlar şöyle:

Yangın tamamen kontrol altına alındı. 150-200 hektarlık alan zarar gördü. Kasıt ve kusur konusunu Valiliğimiz soruşturuyor. İklim değişikliği de etkiliyor. Geçen seneye göre yüzde 20-30 civarı fazla yangın çıktı. Ama yanan alan miktarını azalttık. Gelişmiş ülkelerde, dünyanın en iyi ülkelerinde ne kullanılıyorsa, o araçlar bizde de var. Hepsini kullanıyoruz. Bize bu ufku verdiği için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.