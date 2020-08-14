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HABERİ: Rum yönetiminden küstah açıklaması: Türklere karşı...

haberi: 'de sular ısınırken, bir açıklama da Rum yönetiminden geldi. Yapılan açıklamada küstah ifadeler kullanıldı. Rumlar, Doğu Akdeniz'de 'ye karşı bir Avrupa filosu kurulacağını duyurdu. Türkiye, Doğu Akdeniz'de kararlı tutumunu sürdürken, Oruç Reis sondaj faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Başkan Erdoğan, "Oruç Reis'imize dokunmak isteyen bedelini ağır öder" demişti.

DHA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 12:52 Son Güncelleme: 14.8.2020 13:02 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Güney Kıbrıs Rum yönetiminden küstah Doğu Akdeniz açıklaması: Türklere karşı...

Oruç Reis sismik araştırma gemisi için 'de NAVTEX ilan edilmesiyle paniğe kapılan Yunanistan ve Rum Yönetimi (GKRY) AB ülkelerine sığındı. Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Doğu Akdeniz'deki 'ye karşı bir Avrupa filosunun oluşacağını söyledi.

SON DAKİKA HABERİ: Güney Kıbrıs Rum yönetiminden küstah Doğu Akdeniz açıklaması: Türklere karşı...

'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında 'de yeni bir Navtex ilan etmesi sonrası panikleyen Yunanistan ve Rum Yönetimi destekçi sayısını arttırmaya çabalıyor. Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Doğu Akdeniz'deki Türkiye'ye karşı bir Avrupa filosunun oluşacağını söyledi.

SON DAKİKA HABERİ: Güney Kıbrıs Rum yönetiminden küstah Doğu Akdeniz açıklaması: Türklere karşı...

'de sadece Fransa'nın yer almayacağını belirten Hristodulidis, "Fransa'nın yanında tüm Doğu Akdeniz'e dağılacak AB üyesi başka ülkeleri de göreceğiz" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Güney Kıbrıs Rum yönetiminden küstah Doğu Akdeniz açıklaması: Türklere karşı...

FRANSA İLE TÜRKİYE'YE MESAJ

Fransa ile son günlerde askeri tatbikatlar yaptıklarını kaydeden Hristodulidis,tatbikatlarla 'ye karşı güçlü bir mesaj gönderdiklerini iddia ederek, "AB'nin bölgede başrol oynaması gerekiyor ancak maalesef bu böyle değil" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Güney Kıbrıs Rum yönetiminden küstah Doğu Akdeniz açıklaması: Türklere karşı...

Hristodulidis, Fransa'nın başrol üstlenmesini de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios ise Rum Yönetimi'nin, AB'den 'ye yaptırım uygulamasını talep ettiklerini açıkladı. Kusios, Türkiye'ye karşı caydırıcı önlemler alınması gerektiğini savundu.

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SON DAKİKA HABERİ: Güney Kıbrıs Rum yönetiminden küstah Doğu Akdeniz açıklaması: Türklere karşı...
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