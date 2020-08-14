SON DAKİKA HABERİ: Güney Kıbrıs Rum yönetiminden küstah Doğu Akdeniz açıklaması: Türklere karşı...

FRANSA İLE TÜRKİYE'YE MESAJ

Fransa ile son günlerde askeri tatbikatlar yaptıklarını kaydeden Hristodulidis,tatbikatlarla Türkiye'ye karşı güçlü bir mesaj gönderdiklerini iddia ederek, "AB'nin bölgede başrol oynaması gerekiyor ancak maalesef bu böyle değil" dedi.