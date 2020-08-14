Son dakika haberi: MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığını duyurdu.

MSB Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Mehmetçiklerimiz hudutlarımızın güvenliği ve Suriyeli kardeşlerimizin huzuru için kahramanca ve fedakârca görevini yapmaya devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." dedi.