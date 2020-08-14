Son dakika: Rum Bakan, 'AB filosu gelecek' demişti! Alay konusu oldu! Doğu Akdeniz'de Türk kasırgası sürüyor...

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Fransa'nın dışında diğer Avrupa ülkelerinin de birleşip Türkiye'ye karşı Avrupa filosunun oluşturacağını iddia etti. Hristodulidis bir hafta önce yaptığı " AB'nin bölgede başrol oynaması gerekiyor ancak maalesef bu böyle değil" sözleriyle eleştirdiği AB'den tek satır açıklama gelmezken, Rum Bakan "Avrupa filosu" iddialarıyla gülünç duruma düştü.