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Son dakika: Rum Bakan, ' filosu gelecek' demişti! Alay konusu oldu! 'de Türk kasırgası sürüyor...

Son dakika haberi: 'de Türkiye'nin sondaj faaliyetleri sonrası panikleyen 'tan küstah bir tehdit geldi. Türkiye'nin faaliyetlerini durdurmasını isteyen Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, 'nin sürece dahil olmasını istedi. AB'yi etkin olmamak ile suçlayan ve eleştiriler yönelten Hristodulidis daha sonra ise, "Doğu Akdeniz'deki Türkiye'ye karşı bir Avrupa filosu gelecek" dedi. Hristodulidis'in, AB filosu sözlerinin yalan olduğu ortaya çıkarken, AB'den Rum Bakan'a herhangi bir yanıt bile verilmedi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 15:12 Son Güncelleme: 14.8.2020 15:27 ABONE OL
Son dakika: Rum Bakan, 'AB filosu gelecek' demişti! Alay konusu oldu! Doğu Akdeniz'de Türk kasırgası sürüyor...

Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Fransa'nın dışında diğer Avrupa ülkelerinin de birleşip Türkiye'ye karşı Avrupa filosunun oluşturacağını iddia etti. Hristodulidis bir hafta önce yaptığı " 'nin bölgede başrol oynaması gerekiyor ancak maalesef bu böyle değil" sözleriyle eleştirdiği AB'den tek satır açıklama gelmezken, Rum Bakan "Avrupa filosu" iddialarıyla gülünç duruma düştü.

Son dakika: Rum Bakan, 'AB filosu gelecek' demişti! Alay konusu oldu! Doğu Akdeniz'de Türk kasırgası sürüyor...

Oruç Reis'in 'deki faaliyetlerinden paniğe kapılan ve Yunanistan, ülkelerinden yeterli destek görmeyince, ardı ardına açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Rum Bakan, 'AB filosu gelecek' demişti! Alay konusu oldu! Doğu Akdeniz'de Türk kasırgası sürüyor...

Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, geçtiğimiz hafta yaptığı " 'nin bölgede başrol oynaması gerekiyor ancak maalesef bu böyle değil" sözleriyle AB'nin bölgede pasif rol oynadığı eleştirisinde bulunmuştu. Rum Kesimi'nin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis bugün yaptığı açıklamada, 'deki Türkiye'ye karşı bir Avrupa filosunun oluşacağını iddia etti. Hristodulidis'in tutarsız açıklamaları diplomatik çevreleri şaşırttı.

Son dakika: Rum Bakan, 'AB filosu gelecek' demişti! Alay konusu oldu! Doğu Akdeniz'de Türk kasırgası sürüyor...

RUM BAKANIN "AB FİLOSU" YALANI

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında 'de yeni bir Navtex ilan etmesi sonrası panikleyen Yunanistan ve Rum Yönetimi destekçi sayısını arttırmaya çabalıyor.

Son dakika: Rum Bakan, 'AB filosu gelecek' demişti! Alay konusu oldu! Doğu Akdeniz'de Türk kasırgası sürüyor...

Başta Almanya olmak üzere bir çok ülkesinin uzlaşma çabalarını hiçe sayan Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise, 'deki Türkiye'ye karşı bir Avrupa filosunun oluşacağı yalanını ortaya attı.

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Son dakika: Rum Bakan, 'AB filosu gelecek' demişti! Alay konusu oldu! Doğu Akdeniz'de Türk kasırgası sürüyor...
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