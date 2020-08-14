‘Taşeron zihniyetin işi oldukça zor’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnce'nin başlattığı harekete ilişkin basın mensuplarına açıklamalar yaptı.İnce'nin CHP'de 2018'den beri suçlamalara maruz kaldığını kaydeden Bahçeli, İnce'nin CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacağını aktardı.CHP'nin Atatürk çizgisinden koptuğunu ve tabanda bu rahatsızlığın da yükseldiğine işaret eden Bahçeli, "CHP'de Atatürk'ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiş ve yükselmiştir. Artık taşeron ve teslimiyetçi bir zihniyetin geldiğimiz bu aşamada işi oldukça zordur" dedi.