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TİHA’nın ikinci prototipi ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Giriş Tarihi: 14.8.2020 ABONE OL
TİHA’nın ikinci prototipi ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Baykar'ın açıklamasına göre, Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde ilk uçuş testini gerçekleştirdi. Sistem Doğrulama ve Tanımlama Testi kapsamında 17.28'de havalanan Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda 1 saat 2 dakika havada kaldı. Araç, gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 18.30'da piste teker koydu.
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TİHA’nın ikinci prototipi ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
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