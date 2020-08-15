AB’den Atina’ya ‘Türkiye ile ilişkiler önemli’ mesajı

AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısından, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili bir karar çıkmadı. AB Dış İlişkiler Konseyi dün videokonferans yöntemiyle olağanüstü toplandı. Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının kınanması çağrısı karşılık bulmadı. Bu çağrıya, başta Almanya olmak üzere birçok ülke ve AB yönetiminden destek gelmedi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada ise "Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, kaynaklardan faydalanma, sadece iyi niyet, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog ve müzakere yoluyla çözülür" denildi. Acil olarak gerginliğin azaltılmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, "Türkiye ile ilişkilerin kötüleşmesi, Doğu Akdeniz'in yanı sıra tüm AB için geniş kapsamlı stratejik sonuçlar doğuruyor" ifadesine yer verildi