Akdeniz’de haklarımızı kararlılıkla savunacağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Türkiye'nin ilk cezaevi içinde kurulan ve hükümlülere örgün mesleki eğitim verecek Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışını yaptı. Gül burada yaptığı konuşmada Gül Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ilişkin şunları söyledi: "Doğu Akdeniz'de Türkiyesiz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur, sürdürülebilir de değildir. Büyük devletler ve AB ülkeleri enerji arz güvenliğini sağlamak istiyorsa bunun yolu ortak girişimdir, uluslararası hukuktur, uluslararası ticaret kurallarıdır. Mısır ve Yunanistan'ın münhasır bölge girişimi ayaklarına dolanmıştır. Türkiye olarak, söz konusu alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceğimiz gibi Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.