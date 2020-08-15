Akdeniz'de sıcak görüntüler! Atak helikopterleri bölgede uçuyor

Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilan etmesinin ardından Oruç Reis Gemisi, sismik araştırmalar yapmak üzere Kıbrıs Adası'nın güneybatısına hareket etti. Ardından bölgeye yakın olan Yunanistan'ın Meis Adası önlerine bir Yunan fırkateyni geldi. Bunun üzerine bölgeye Türk savaş gemileri de geldi.